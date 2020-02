Prefeitura abre inscrições para o 28º Salão dos Novos da Galeria Álvaro Santos

21/02/20 - 12:41:40

Com o objetivo de identificar e revelar novos talentos das artes plásticas em Sergipe, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Galeria de Artes Álvaro Santos – espaço gerenciado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) -, abriu nesta quarta-feira, 19, as inscrições para o 28º Salão dos Novos. O edital para inscrição, cujo processo fica aberto até o próximo dia 16 de março, está disponível no Mapa Cultural de Aracaju.

A mostra com os selecionados será realizada entre os dias 24 de março a 8 de maio, e as obras vencedoras serão incorporadas ao acervo da Galeria. “Esse projeto tem o frescor da política cultural que nós precisamos ter em identificar novos talentos. A descoberta e valorização de novos personagens na área da arte muitas das vezes é lento e dificultado, e o Salão dos Novos vem fazendo esse trabalho e enaltecendo nossos artistas. Na cultura temos que estar com a atenção ligada nas emergências de novas linguagens, o que promove o crescimento cultural de Sergipe”, explica o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

O diretor de Arte e Cultura da Funcaju, Nino Karvan, destaca a relevância da premiação para o crescimento Cultural do estado. “O Salão dos Novos é uma tradição da cena cultural sergipana e é importante para abrir portas para artistas que estão se lançando no mercado. A premiação em si é um reconhecimento da importância desses artistas para a cultura local” pontua Nino.

Buscando desenvolver o gosto pela arte, explorando as possibilidades de expressão e interpretação da diversidade cultural, o 28º Salão dos Novos avança como projeto. “Este ano tivemos várias modificações no edital, todas para a melhora do projeto Salão dos Novos, então vemos que é uma vitória dos artistas. Diante dessas melhoras, eu acho que avançamos na estrutura do Salão dos Novos” destaca o coordenador da GAAS, Luiz Adelmo.

O edital de seleção e premiação destaca, também, os requisitos que serão avaliados pela comissão julgadora, incluindo a criatividade, inovação estética, originalidade, domínio da técnica escolhida e consistência da proposta. No ato da inscrição, o artista deverá selecionar duas obras de sua autoria, em forma de desenho, pintura, gravura, instalação, tapeçaria ou qualquer outro suporte.

As vagas não podem ser preenchidas por artistas que já participaram de outras exposições individuais, servidores públicos municipais ou por alguém já premiado em outras edições do Salão dos Novos. Menores de 18 anos podem participar, desde que autorizados pelos pais ou responsável legal. A Galeria de Artes Álvaro Santos fica localizada na praça Olímpio Campos, no Centro. Para oturas informações, contatar a Galeria pelo (79) 3211-3695

Fonte e foto assessoria