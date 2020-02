Pressa dos apaixonados

Começa o período de carnaval. Tradicionalmente Sergipe não muda a sua rotina em razão da data. As festas são pontuais e sem o fervor de outros Estados que fazem da folia período até de euforia. A única diferença é que se decreta feriado e, durante quatro dias se põem as penas ao ar. Em um bairro ou outro alguns bloquinhos vão às ruas e ainda arrastam poucos foliões, que tentam uma folia entre amigos e como motivação para uma cervejinha. Nada além que isso…

No bairro de Cirurgia, o “Rasgadinho” mantém a tradição de promover a festa, através da saída do bloco e, à noite, com shows artísticos. Dá para quebrar o galho, mas nada que mude a rotina de uma cidade que dá mais valor ao arrasta-pé do período junino. Algumas cidades do interior promovem carnaval razoável. A mais frequentada é Neópolis, com o tradicional Zé Pereira, bloco de sujos e um frevo quente às noites. Pirambu já realizou bons carnavais, mas foi perdendo a tradição com mudanças políticas e dificuldades financeiras provocadas por uma extensa crise econômica.

Muita gente aproveita o momento para descansar de verdade: fazendas e casas de praias são refúgios de quem quer fugir da folia. Alguns preferem os resorts e outros viajam às Capitais, onde o carnaval pega para valer, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro e agora São Paulo. Mas é nesse período de calmaria provocado pelo período, que os políticos se agitam. Tanto os candidatos a prefeito, quanto a vereador, circulam por seus municípios e promovem seus carnavais particulares com eleitores. Uma loucura…

Lideranças políticas estaduais também se encontram e as conversas se transformam em samba de uma nota só em cada pé de ouvido interessado. As chamadas decisões para depois do carnaval são um sinal de que tudo se define nesse período de momo, para decisão final nas duas primeiras semanas após esse dengoso giro no período silencioso da folia. As surpresas serão os lançamentos de nomes ainda em silêncio e o fechamento de alianças que vêm sendo trabalhadas. Uma delas a do PSB e Cidadania, que parecia distante, mas que de repente se tornou provável e pode se fechar um mês após o carnaval passar.

As conversas se aprofundaram e tanto o senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o ex-deputado Valadares Filho (PSB) ficaram satisfeitos com o primeiro encontro, ocorrido ontem. Tanto que puderam comemorar um provável “noivado”, com a pressa de jovens apaixonados.

Só no Rasgadinho

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse ontem que está evitando conversar política agora, porque todos já entraram no ritmo de carnaval. Só vai tratar sobre as eleições depois da folia.

*** – A partir de agora é todo mundo pulando no “Rasgadinho” e deixando política para lá, brincou.

Novo encontro

Logo depois do carnaval, Jackson Barreto volta a conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira para definir apoio à sua reeleição, além de tratar sobre composições.

*** Em conversa, Jackson deixa claro que fica com Edvaldo na disputa pela reeleição.

Já sobre o MDB

Sobre a permanência no MDB, Jackson não fala que sim ou que não. Critica o partido por silenciar diante da estupidez do Governo Bolsonaro e ainda apoiá-lo em determinadas situações.

*** – Nunca vi coisa igual em minha vida, como o caso da jornalista da Folha, disse JB e classificou Bolsonaro de “preconceituoso, indecente e que não leva o País a lugar nenhum”.

*** – A juventude não pode assimilar isso que o presidente diz e o faz de forma irresponsável, concluiu.

Tem que se explicar

O senador Rogério Carvalho (PT), comunicou à presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que fez requerimento de convocação ao general Heleno, para ele falar os nomes dos parlamentares que estão chantageando o presidente da República.

*** O general Heleno fez essa acusação na quarta-feira e Rogério acha que “agora ele vai ter que se explicar”.

Daniele não cala

Segundo informações que chegam à coluna, a pré-candidata do Cidadania a prefeita de Aracaju, Daniele Garcia, teria sido aconselhada a falar menos sobre política, quando solicitada pela mídia.

*** Ontem, o senador Alessandro Vieira desmentiu e disse que “não há nada nesse sentido”.

*** Um detalhe: Daniele está de férias e ainda não ocupa alguma Delegacia no Estado.

Cidadania e PSB

Alessandro Vieira conversou à vontade, ontem, com o residente do PSB, ex-deputado federal Valadares Filho e considerou o encontro “muito positivo”.

*** Acrescentou que não trataram de nada sobre aliança: “apenas compartilhamos visões sobre a política sergipana”.

*** – Temos uma compreensão comum de que é necessário retirar do poder esse grupo que se eternizou e representa o atraso.

*** Alessandro considerou muito cedo para tratar sobe aliança, mas disse “que é uma possibilidade”.

Valadares confirma

O deputado federal Valadares Filho (PSB) também considerou que a conversa com o senador Alessandro “foi boa” e que fora a “mais demorada que teve com outra sigla”.

*** Disse que trataram sobre eleições em Aracaju e outros municípios, além de falar sobre a política do País.

*** Os dois terão novas conversas e Valadares admitiu que PSD e Cidadania podem estar juntos em Aracaju e outros municípios.

O doido do Ceará

O neurocirurgião Rilton Morais escreve: “O doido do Ceará avançou com uma retroescavadeira contra policiais e suas famílias. Machucou muitos”.

*** E continua: “Recebeu tiros para que parasse. Legítima defesa da vida”.

*** Rilton referiu-se ao ex-governador do Ceará, Cid Gomes.

Nova esquerda

Ainda sobre a ação de Cid Gomes tendo como arma uma retroescavadeira, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), publica “repúdio” ao que denomina de “maluco, que deveria ser preso”.

*** Também faz critica ao senador Alessandro Vieira (Cidadania) “Alessandro mais uma vez fica em cima do muro e isento. Essa é a nova esquerda (sic)”.

*** – Nem contra e nem a favor, muito pelo contrário, disse.

De Brejo Grande

Dijinha Beltrão, ex-primeira Dama de Ilhas das Flores, é candidatada à prefeita de Brejo Grande, com apoio do deputado federal Laercio Oliveira (PP).

*** Dijinha é irmã do prefeito de Piaçabuçu, município de Alagoas, Djama Beltrão.

Bolsa Família

O Bolsa Família foi criado para ajudar algumas famílias que precisavam de força para conseguir emprego e se manter até chegar ao ponto de não precisar receber mais o benefício.

*** O Bolsa Família foi transformado em auxílio eleitoral, viciou o cidadão, tem fins eleitoreiros e por trás ações de corrupção.

É um absurdo

Hoje, em cidades do interior e até na Capital, tem muito espertalhão sem trabalhar para não perder as vantagens do Bolsa Família, que paga até 13º Salário.

*** Não demora e o Governo “assina carteira de trabalho de quem receber o auxílio”.

Noventa atua

O deputado Valdevan Noventa (PSC) está trabalhando pré-candidaturas em várias regiões, com atuação mais forte na centro-sul.

*** Ele já indicou dois pré-candidatos a prefeito: Wagner Silva, de Arauá, e Doge de Paco-Paco, em Monte Alegre.

Deputados almoço

Partiu do deputado federal Laércio Oliveira (PP) o convite para um almoço entre ele e os colegas Fábio Mitidieri (PSD) e Fábio Reis (MDB).

*** O almoço ocorreu terça-feira, em Brasília, e os três estarão afinados na Câmara Federal e nas eleições municipais. Laércio e Reis estão juntos em Lagarto.

*** Na conversa, os três previram que situação e oposição em 2022 sairão da atual aliança política da qual participam hoje.

Um bom bate papo

Capitão Samuel – “Realmente precisamos passar o País a limpo,a falta de respeito e esculhambação ultrapassou os Limite”.

Subtenente Edgard – Tomara que tentem o impeachment de Bolsonaro, só assim as forças armadas fecha aquela porcaria rapidinho.

Boa agência – Foi reaberta a agência do Banese na Avenida Francisco Porto que é uma das mais moderna da rede. Tudo dentro dos padrões de exigência do cliente.

Festejos juninos – A Sectur vai aproveitar a presença de turistas que vêm a Aracaju durante o Carnaval, e convidá-los para os festejos juninos.

Deve mudar – O São João de Sergipe tem que reviver o seu período de maior sucesso, principalmente com novas atrações para quem vem exclusivamente para curtir seus festejos.

Envolver turista – Há muita coisa a fazer que não seja apenas ir ao forró no mercado, na orla e passar o dia dormindo. São João deve acontecer 24 horas e envolver o turista.

Montam chapas – Lideranças políticas ainda sem partidos definidos estão montando chapas de vereadores para disputar as eleições em outubro. Não aceitas candidatos à reeleição.

Aula de decência – Eduardo Bolsonaro publica no twitter: “Luciano Huck oferece brasileira para gringos, e revolta fans”. Explica que “a notícia é de 2014, o tweet foi deletado, mas o print é eterno. Aula de decência com o professor.

Jogue duro – O juiz Aldo Mello diz: “A jornalista que queria dar um furo está sendo desmoralizada na CPI. Parabéns presidente, jogue duro”.

Blog de Noblat – No país da piada pronta, o general que cuida da espionagem no país foi gravado em cerimônia publica e se diz vítima de invasão de “privacidade”.