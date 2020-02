REGIÃO NORDESTE COMEÇA FEVEREIRO COM QUEDA PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS

O levantamento mais recente do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), aponta para uma leve movimentação negativa no preço dos combustíveis nos primeiros dias de fevereiro, nos postos da Região Nordeste. A gasolina registrou queda de 0,59%, passando de R$ 4,734 para R$ 4,706; e o etanol recuou 1,82%, passando a ser vendido a R$ 3,613, ante os R$ 3,680 cobrados, em média, em janeiro.

Na região, nos primeiros dias de fevereiro, a Paraíba é o Estado com o menor preço por litro para o etanol: R$ 3,228; enquanto Maranhão pratica os maiores preços para este combustível, vendido à média de R$ 3,934 o litro. Com relação à gasolina, os menores preços são os praticados na Paraíba, que apresenta média de R$ 4,483 por litro, ao passo que o Piauí tem os maiores preços por litro para o combustível, vendido, na média, a R$ 4,866.

“Ao analisar os dados do último IPTL, percebemos que o etanol manteve o comportamento de baixa dos últimos cinco meses. Ainda assim, entre 1º e 7 de fevereiro, o combustível apresentou na região um valor 12,83% superior ao da média nacional para o mesmo período, que foi de R$ 3,202”, comenta o Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

O IPTL também revela o comportamento do preço dos combustíveis em janeiro. A alta para o etanol na Região foi de 3,46%, com o preço médio por litro passando de R$ 3,557 em dezembro de 2019, para R$ 3,680, em janeiro de 2020. A variação máxima no preço do produto entre os estados que compõe a Região, foi de 6% no período.

Com relação à gasolina, a alta nos preços foi de 0,45%, passando de R$ 4,713 para R$ 4,734 em janeiro, sem variações significativas no preço praticado entre os diferentes estados do Nordeste.

Nos recortes por Estado, no Alagoas, o etanol apresentou alta de 5,89% no preço por litro em janeiro de 2020, no comparativo com dezembro de 2019. Os preços nas bombas passaram de R$ 3,613 para R$ 3,826. No caso da gasolina, a alta registrada foi de 0,67%, com o preço médio por litro saindo de R$ 4,746 para 4,778.

Já na Bahia, o incremento no preço do etanol foi de 2%, com o litro sendo vendido a R$ 3,656 em janeiro ante os R$ 3,582 praticados em dezembro de 2019. A gasolina apresentou um leve incremento (+0,23%), com o litro comercializado a R$ 4,739 em janeiro. Em dezembro o preço na bomba era de R$ 4,728.

No Ceará, o custo do etanol para o consumidor cresceu 2,44%, passando de R$ 3,728 para R$ 3,819. No caso da gasolina, o preço médio do litro registrado nas bombas em janeiro foi de R$4,748, com uma variação 0,59%.

O Maranhão, por sua vez, apresentou o maior valor para o etanol, no Nordeste, em janeiro, graças à uma alta de 3,88%, com o preço por litro sendo praticado a R$ 3,955 em janeiro, ante os R$ 3,807 registrados nas bombas em dezembro. No caso da gasolina a alta foi de apenas 0,46%, com o custo do litro sendo de R$ 4,723 em janeiro, ante os R$ 4,701 apurados no mês anterior.

A Paraíba manteve-se como o Estado com a gasolina e o etanol mais baratos do Nordeste, vendidos a R$ 4,499 e R$ 3,257, respectivamente. Por lá, a alta da gasolina foi de 0,4% e a do etanol de 3,89%, no comparativo com dezembro.

No Pernambuco, o incremento no preço da gasolina e do etanol foi de 0,5% e 3,7%, respectivamente. Os preços por litro praticados nas bombas passaram de R$ 4,579 para R$ 4,606 no caso da gasolina; e de R$ 3,385 para R$3,511, no caso do etanol.

No Piauí, foi registrada a média mais alta da gasolina, comercializada a R$ 4,868, ante os R$ 4,853 do período anterior, quando o Estado também concentrou o custo mais alto para o preço desse combustível. A alta registrada no preço aos consumidores foi de 0,3%. Com relação ao etanol, os preços passaram de R$ 3,595 para R$ 3,716 — uma variação de 3,3%.

No Rio Grande do Norte, o etanol permaneceu praticamente estável, com uma variação negativa de 0,07%. No sentido contrário, a gasolina teve alta de 0,06%, passando de R$ 4,840 para R$ 4,843.

Os postos de Sergipe se destacam pelo avanço de 6,3% no preço médio do etanol, com o litro vendido a R$ 3,596 em janeiro. No caso da gasolina, o incremento nos preços foi de 0,7%, com o preço do litro chegando a R$ 4,801.

No contexto nacional, o custo dos combustíveis também apresenta variações distintas. No período de 1º a 7 de fevereiro, a gasolina recuou 0,12%, com o litro sendo comercializado a R$ 4,712, enquanto o etanol recuou 14%, vendido à média de R$ 3,202, ante os R$ 3,727 de janeiro. O diesel também apresenta movimento de queda (0,98%) nos primeiros dias de fevereiro, com o valor médio de R$ 3,935 o litro.

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais 25 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.