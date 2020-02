Segurança no carnaval: Zezinho participa de reunião com comandantes da PM

21/02/20 - 07:06:16

Na manhã da última quarta-feira (19), o vereador Zezinho do Bugio participou uma importante reunião que teve o objetivo de planejar as ações de segurança nas bloquinhos de carnaval da capital sergipana, junto ao comandante da PM de Sergipe e outros comandantes de policiamento.

Para o vereador, foi um momento de grande importância para traçar ações táticas que devem conter a violência nestes eventos. “A nossa polícia, como sempre, planejando uma melhor segurança para todos. Nós sabemos que as pessoas de bem vão aos blocos para curtir e divertir; no entanto, tem alguns que só vão para criar algazarra. É por isso mesmo que precisamos garantir que os eventos ocorram bem”, destacou.

O parlamentar fez questão de parabenizar os gestores e comandantes pelo trabalho que foi realizado durante os primeiros dias de folia. “No bloco Mamãe Quero Beber, por exemplo, que realizamos com milhares de pessoas nas ruas, o trabalho da nossa briosa PM foi essencial. Garanto que os próximos que ainda virão em vários bairros da nossa cidade, também serão auxiliados, de forma tática, com os nossos bravos guerreiros”, enfatizou o vereador.

Zezinho lembrou ainda alguns atos de violência que aconteceram em eventos nos últimos dias, não podem representar o que, de fato, são os bloquinhos de carnaval. “O que precisamos entender é que durante o evento, ou seja, no percurso a segurança atua muito bem. A questão é que, quando o evento acaba, os bagunceiros começam a estragar o brilho deixado. Não podemos interpretar que estes fatos isolados são o todo dos lindos blocos de carnaval que estamos vendo em nossa cidade”, enfatizou.

Além do comandante-geral da PM, coronel Marcony Cabral, também participaram o sub-comandante, coronel Paiva; o comandante do Policiamento Militar da Capital, coronel Neto; comandante do policiamento do interior, coronel Carlos Rolemberg; bem como, o coronel Melo.

Por Marcos Simões

Assessoria de imprensa do vereador