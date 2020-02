Sergas recebe visita do Ouvidor Geral do Estado de Sergipe

21/02/20 - 05:54:27

A Sergas recebeu na quinta-feira (20), a visita do Ouvidor Geral do Estado de Sergipe, Elder Sandes Vieira e da sua equipe o Coordenador de Atendimento Allan Sales e o Coordenador de Planejamento e Rede de Ouvidoria Setoriais Eduardo Almeida.

Após passar a íntegrar o Sistema de Ouvidoria do Estado a partir do mês de janeiro de 2020, a Sergas estruturou o setor de Ouvidoria Setorial, com sala, mobiliário e equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade. Foi nomeado como Ouvidor Setorial o funcionário José Castilho Almeida de Jesus, e como Ouvidor Setorial substituto o funcionário Wladimir Alves Torres.

Durante a visita à Sergas, Elder Vieira informou que o proposito da visita era atender a um convite formulado pelo presidente, Valmor Barbosa, no sentido da gestão da Ouvidoria Estadual pudesse conhecer as instalações da Ouvidoria Setorial da Sergas. “Trata-se de uma companhia na qual o estado é acionista, e aproximar cada vez mais as estruturas governamentais, esclarecendo o papel da Ouvidoria e se colocando à disposição para o atendimento de quaisquer demanda”, esclareceu Elder.

Para o diretor presidente da Sergas, Valmor Barbosa, “foi com grande satisfação que recebemos a visita do Ouvidor Geral do Estado, Elder Vieira e sua equipe de técnicos aqui na sede da Sergas. Essa visita é muito importante no sentido, não só de aproximar as estruturas de gestão, mas como também atender as exigências do decreto governamental nº40.370/2019, no qual as empresas estatais são obrigadas a constituírem suas estruturas de ouvidorias setoriais, e que estejam linkadas ao sistema SE OUV, o qual é o sistema oficial do estado de Sergipe. Não só a tranquilidade de estarmos cumprindo essa determinação, como também ter à disposição esse sistema que nos dá mais seguranças e garantias legais no trato com a comunicação e legislação de informação pública”, declara Valmor.

