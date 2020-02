SERGIPETC E FECOMÉRCIO ANALISAM A POSSIBILIDADE DE UMA PARCERIA

21/02/20 - 13:21:32

Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) conhecem as ações, projetos e infraestrutura do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), com o intuito de fortalecer o relacionamento entre ambas as instituições, fazendo uso de seus potenciais, por meio de futuras parcerias.

O diretor técnico do SergipeTec, Diego da Costa, ressalta que o Parque Tecnológico recebe, contribui e apoia esses movimentos do ecossistema empresarial. “A Fecomércio é uma instituição forte, e atua com associativismo e empreendedorismo. A nossa proposta é unir nossas ações e construir novas possibilidades, visando intensificar o movimento social e econômico do Estado, com foco no desenvolvimento. E isso vale para toda a categoria empresarial e empreendedora. No caso do SergipeTec, trabalhamos mais especificamente com serviços de base tecnológica. Aqui, atuamos nas áreas de Tecnologia da Informação, Inovação, Projetos Sociais, Biotecnologia e Meio Ambiente “, lista.

Maurício Oliveira, superintendente da Fecomércio/SE, afirma que conhecer a estrutura do SergipeTec transformou e expandiu sua visão sobre as ações do Parque Tecnológico. “Vamos trabalhar, juntos, para fortalecer ainda mais a base empresarial de Sergipe, já que a Federação conta com 10 sindicatos patronais. Temos realizado Ciclo de Negócios, que está na terceira edição, este ano. Ele dá um resultado fantástico de empreendedorismo e de network. No último evento, 60 empresas participaram. A ideia de levá-lo para o SergipeTec é de ampliar esse quantitativo, inclusive, para que as empresas e instituições participantes conheçam toda a estrutura do Parque, movimentando e ampliando o ecossistema de negócios”, completa.

Coordenadora da Câmara de Serviços da Fecomércio, Laura Figueiredo, ressalta que a visita ao SergipeTec foi valorosa, pois passou a conhecer mais atividades realizadas no local. “O Parque é um mundo! Isso precisa ser levado, exposto mesmo à classe empresarial, que é o nosso público-alvo, e também a professores, estudantes, pesquisadores… aos agentes em geral atuantes na Ciência, Tecnologia e Inovação”.

Laura complementa que a Câmara de Serviços tem, entre suas atividades, conhecer o que o Estado tem de melhor e levar esse resultado aos empresários. “Para isso, trabalhamos, também, em busca de parcerias. E com o SergipeTec, a proposta é conhecê-lo melhor, ajudar a divulgar os diferenciais dele, e também colocar à disposição dele os serviços da Fecomércio”.

Por Flávia Nunes

Foto assessoria