SES informa como vai funcionar a Rede Estadual de Saúde no feriadão de Carnaval

21/02/20 - 07:28:11

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa à população sergipana, o funcionamento da Rede de Saúde Estadual no período de feriado de Carnaval, conforme planejamento criterioso organizado pelos gestores de cada Unidade. De acordo com a Coordenação da Rede Hospitalar, todas as unidades gerenciadas pela SES estão abastecidas de medicamentos, insumos e equipamentos a fim de que sejam supridas todas as necessidades.

“A rede estadual de assistência é complementar e articulada, não existindo gargalos que possam, nesse período, provocar estrangulamentos e desassistência aos pacientes. Em linhas gerais as escalas estão organizadas e, além disso, fizemos um trabalho com as equipes para termos a maior adesão possível de trabalhadores no período da folia”, explicou a coordenadora da Rede Hospitalar da SES, Jurema Viana. Jurema Viana.

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade responsável pelo serviço de coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e hemocomponentes que vai desde a seleção dos doadores, os ensaios sorológicos, imunohematológicos, conservação, até a utilização do produto em transfusões e procedimentos hemoterápicos, vai funcionar de acordo com os seguintes dias e horários:

– 21/02 – sexta-feira – funciona normalmente das 7h30 às 17h

– 22/02 – sábado – não tem expediente;

– 23/02 – domingo – não tem expediente;

– 24/02 – segunda-feira – atendimento interno para Doação de Plaquetas por Aférese;

– 25/02 – terça-feira – Feriado de Carnaval – não tem expediente;

– 26/02 – quarta-feira de Cinzas – abre das 13h às 17h.

– 27/02 – quinta-feira – retoma o funcionamento normal das 7h30 às 17h.

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e os Hospitais Regionais estarão de portas abertas todos os dias, 24h, com as escalas médicas e de enfermagem completas, porém o Centro de Especialidades de Itabaiana fecha segunda, terça e quarta, reabrindo na quinta-feira, 27, a partir das 7h.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) também funcionará 24 horas, sem alteração, prestando assistência às pacientes como referência, principalmente, no atendimento às gestantes de alto risco. No entanto, o ambulatório Follow Up e o Banco de Leite Humano Marly Sarney, não terão expediente durante o período de Carnaval. Para mais informações sobre o Follow Up e o Banco de Leite, os usuários podem entrar em contato através dos telefones (79) 3218-9424 e (79) 3226-6301, respectivamente.

O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) encarregado pela dispensação de medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), estará fechado nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. O trabalho será retomado no horário habitual das 6h às 14h, no dia 27.

Já o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), referência no estado para a oferta de consultas especializadas e diagnóstico com exames específicos, incluindo a mamografia, também fechará nos dias 24, 25 e 26 deste mês, reabrindo na quinta-feira, 27 em horário normal de funcionamento, das 7h às 17h.

Fonte e foto assessoria