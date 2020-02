SSP DEFLAGRA OPERAÇÃO PRÉ-CARNAVAL E PRENDE MAIS DE 60 NA CAPITAL E INTERIOR

21/02/20 - 15:45:35

A operação resultou em prisões de suspeitos e na apreensão de adolescentes

Equipes das polícias Civil e Militar deflagraram operações na capital e em cidades como Lagarto, Itabaiana e Maruim visando combater o tráfico de drogas e demais ações criminosas. As ações policiais fazem parte da Operação Carnaval. Foram pelo menos 60 prisões realizadas em todas as regiões do estado até a manhã desta sexta-feira (21).

Uma mulher foi presa e um adolescente apreendido durante a manhã dessa quinta-feira, 20, em Lagarto. Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda participaram da operação em Lagarto. Na ação policial, um casal foi preso. De acordo com o delegado Paulo Cristiano, a primeira detenção ocorreu no conjunto Alto da Boa Vista, em Lagarto.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes localizaram o suspeito e apreenderam 246 pedras de crack; além de joias, relógios, dinheiro e material para embalagem dos entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados junto com o material para a Delegacia de Salgado, onde serão feitos o flagrante e adotados os demais procedimentos legais cabíveis ao caso.

Na capital e cidades da Região Metropolitana, unidades como a 3ª, 6ª, 9ª, 11ª delegacias metropolitanas (DM’s), Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Coordenadoria da Polícia Civil da Capital (Copcal) realizaram prisões de suspeitos e apreensões de adolescentes. Dessas detenções na capital, 20 foram por ações criminosas e outras oito prisões cíveis, relacionadas a pensões alimentícias, por exemplo.

O delegado Jonathas Evangelista, coordenador das delegacias do interior (Copci), destacou as ações policiais que foram realizadas durante essa quinta-feira e que também já estavam ocorrendo durante a semana.

“Durante toda a semana desencadeamos várias ações no interior do estado, ontem especificamente essas ações foram intensificadas com o objetivo de prevenção no carnaval especialmente no tocante a apreensão de drogas, de armas de fogo e na redução do índice de homicídios em nosso estado. Tivemos operações policiais em várias das principais cidades do interior do estado com algumas prisões e apreensões”, explicou.

A delegada Viviane Pessoa, coordenadora das delegacias da capital (Copcal), apresentou o planejamento estratégico da Polícia Civil para a manutenção da segurança da população durante o Carnaval. Haverá o reforço do efetivo empregado na capital e no interior do estado.

O coronel José Moura Neto, comandante do policiamento militar da capital (CPMC), explicou as ações policiais realizadas pela PM. “Tivemos ontem uma grande operação tanto na capital quanto no interior, onde foram realizados vários bloqueios e tivemos uma produtividade muito grande, foram 15 prisões, 5 TCO, 5 mil abordagens, então essa operação de ontem junto com a da Civil abrangeu todo estado. O carnaval começou para nós desde a semana passada, alguns blocos com autorização e outros não. Mas todos os blocos que a PM esteve presente não registraram confusão”, citou.

O coronel Fábio Rollemberg, comandante do policiamento militar do interior (CPMI), citou como é a atuação do CPMC e do CPMI nos municípios e mencionou algumas das cidades que estão recebendo reforço de policiais desde as primeiras festas do Carnaval deste ano.

“O CPMI atua em 65 municípios e o CPMC em 10 municípios. Nesses municípios foram catalogados 219 eventos. As principais cidades onde demandará uma quantidade maior de policiais são localidades como os municípios de Areia branca, Neópolis, Simão Dias, Canindé de São Francisco, Itabaianinha, Pirambu”, detalhou.

Itabaiana

Na cidade de Itabaiana, até o momento a polícia já prendeu três suspeitos durante a manhã desta quinta-feira, 20. Eles foram identificados como Elielton de Santana Santos, 22 anos, em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de roubo majorado; Diego Santos Oliveira, 29 anos, em flagrante por tráfico de drogas; e Wenderson Teixeira Rodrigues, também em flagrante por tráfico de drogas.

Areia Branca

Em Areia Branca, equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) realizam operação preventiva na BR-235.

Fonte e foto SSP