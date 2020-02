ZEZEINHO SOBRAL É RECEBIDO POR NOVA GESTÃO DO DNIT E DIALOGA SOBRE A BR 101

21/02/20 - 05:38:33

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve na tarde dessa quinta-feira, dia 20, na sede da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) em Sergipe. O foco da visita foi dar boas-vindas ao novo gestor do órgão federal no estado, Alexandre Monteiro da Cunha.

“Foi uma visita muito importante para conhecer a nova gestão, conversar sobre os projetos pautados e debater sobre a duplicação da BR 101 em Sergipe, ação que lutamos desde o início do nosso mandato. Muito solícito, o superintendente explicou que há trechos em obras, equipes distribuídas em atividade e muitos avanços. Porém, as últimas chuvas comprometeram a liberação de alguns trechos que estavam previstos para o Carnaval. Mas os trabalhos continuam firmes com perspectivas para os próximos meses”, afirmou Zezinho Sobral, presidente da Comissão Temporária de Representação Externa da Alese, criada em 2019 para fiscalizar e acompanhar todo andamento das obras de duplicação da BR 101 em Sergipe.

“Estamos atentos e mantemos a fiscalização e o diálogo da Comissão da Alese, com apoio da bancada federal, para que toda a BR 101 seja concluída até o final de 2020, como sinalizou o Ministério de Infraestrutura no ano passado. Dessa forma, o cidadão sergipano, os turistas e os motoristas terão mais segurança ao trafegar pela rodovia federal”, complementou.

Após a interlocução da Comissão Temporária de Representação Externa, em 2019, o DNIT entregou 12 quilômetros duplicados recuperados pelo Exército entre o KM 40 e o KM 52 no trecho de Carmópolis e reativando o acesso de Capela, mais 10 quilômetros – do KM 0 ao KM 40, de Propriá até Malhada dos Bois, e, no último dia 20 de dezembro, cinco quilômetros do trecho duplicado de Pedra Branca, em Laranjeiras, à Maruim, totalizando 27 quilômetros entregues no ano passado. O deputado Zezinho Sobral ressaltou, ainda, que a conclusão da BR 101 é um pleito do povo sergipano, que aguarda há mais de 20 anos.

“Fomos informados que, mesmo no período chuvoso e instável, há equipes do DNIT trabalhando na BR 101 de domingo a domingo para concluir a terraplenagem de alguns trechos. Também há equipes no trechos no encabeçamento de pontes e obras de arte, especialmente a da ponte de Propriá, no rio São Francisco, na divisa com Alagoas. Desejo sucesso à nova gestão para que traga muitos resultados para Sergipe”, disse o deputado Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria