DHPP PRENDE EM LARANJEIRAS SUSPEITO DE COMETER FEMINICÍDIO EM SOCORRO

22/02/20 - 08:55:16

Suspeito agrediu companheira com pedaços de madeira e ela veio a óbito em dezembro de 2019

A Polícia Civil prendeu na cidade de Laranjeiras na tarde desta sexta-feira, 21, Adelmo Oliveira dos Santos, 35 anos, suspeito de cometer o crime de feminicídio no município de Socorro em dezembro do ano passado. A ação contou com a atuação da 4ª Divisão do DHPP e policiais da Superintendência da Polícia Civil.

O mandado de prisão foi cumprido contra Adelmo, tendo em vista que no dia 1º de dezembro de 2019 ele se desentendeu com a companheira Iraildes Menezes Silva e a lesionou com pedaços de madeira. Horas depois, a vítima veio a falecer em virtude da gravidade dos ferimentos. O fato ocorreu em uma invasão localizada às margens da avenida Lauro Porto, município de Socorro.

Com a prisão de Adelmo, todos os autores de feminicídio cometidos na região metropolitana de Aracaju em 2019 foram devidamente identificados e presos.

Fonte e foto SSP