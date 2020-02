João Daniel e Olivier Chagas visitam obras de saneamento básico em Itabaiana

22/02/20 - 08:14:04

Nesta sexta-feira, dia 21, o deputado federal João Daniel (PT) e presidente do Diretório Estadual do PT esteve realizando visita em Itabaiana, acompanhado pelo ex-secretário estadual de Meio Ambiente, Olivier Chagas, em áreas que vem recebendo obras importantes dos governos Jackson Barreto, Belivaldo Chagas, Lula e Dilma Rousseff, na área de saneamento básico no município.

Somente na estação de tratamento foram investidos R$ 27 milhões na sua modernização. Ela foi construída com capacidade para, quando finalizada, tratar todo esgoto de Itabaiana. Depois de tratado, ele sai dali como água despoluída para os riachos.

O gerente da regional de esgoto da Deso em todo interior sergipano, Alexandre Meneses, durante a visita mostrou todo o fluxo de funcionamento da estação, desde a captação da água e seu tratamento para o consumo, até o tratamento de esgoto que devolve a água limpa ao meio ambiente.

Na ocasião, Olivier Chagas mostrou que atualmente todo o esgoto da cidade vai para o Açude da Marcela, no entanto, com a finalização das obras, esse esgoto deixará de poluir o açude, ao ser desviado para a estação de tratamento e de lá sairá como água completamente limpa. O Açude da Marcela, por sua vez, tem um córrego que deságua no rio Jacarecica (que abastece o município), causando impacto ambiental que afeta os cofres públicos, pois o tratamento fica mais caro.

O deputado João Daniel ressaltou a importância das obras que incluem a renovação e revitalização do abastecimento de água, tubulações modernas para o esgotamento sanitário e para o escoamento das áreas prejudicadas e mais atingidas em períodos de chuva no centro da cidade. A primeira etapa da obra que está sendo realizada com recursos do Banco Mundial que chegam a R$ 50 milhões.

João Daniel reafirmou o compromisso com a Deso e sugeriu trabalhar, antes do final do ano, uma articulação com a bancada federal de Sergipe para utilizar recursos, a fundo perdido, através da Companhia, para possibilitar a implementação de obras de saneamento básico em municípios pobres.

“Ficamos muito felizes em visitar essas obras e em vermos, como sempre defendemos, a importância de uma empresa pública como a Deso. Agradecemos a dedicação e o trabalho de seus servidores e dos que nos acompanharam hoje mostrando todo esse funcionamento”, disse.

Alexandre Meneses ressaltou ainda que é preciso investir em politicas de conscientização da população para o ciclo de tratamento e mostrar como a contaminação pode impactar em diversas áreas, incluindo a saúde publica.

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria