REPRESENTANTES DAS POLICIAS MILITAR, CIVIL E BOMBEIROS FALAM DAS AÇÕES

22/02/20 - 07:20:51

Mais de 6 mil policiais e bombeiros atuarão no Carnaval

Na manhã desta sexta-feira (21), representantes das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros se reuniram para coletiva na sala de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O objetivo foi o de informar sobre as ações conjuntas durante o período de Carnaval. Serão mais de 6 mil servidores empregados nos dias da festa.

O coronel José Moura Neto, do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC), enfatizou o contingente de 2.500 policiais escalados para os dias de folia. “Nossa ideia é fazer com que eventos como os arrastões da Barra dos Coqueiros, por exemplo, sejam finalizados ainda pelo dia para que o efetivo consiga dar melhor segurança à festa”, disse.

Segundo o coronel Fábio Rollemberg, do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), todos os municípios terão aumento de contingente policial. Entretanto as localidades de Canindé do São Francisco, Neópolis, Estância, Itabaianinha, Pirambu e Simão Dias serão mais policiadas. “São cidades prioritárias pelo fato de terem festas de Carnaval muito conhecidas e movimentadas”, destacou. Ao todo 3.029 policiais farão a segurança dos foliões, nas áreas do interior.

A Polícia Civil apresentou os trabalhos de atendimento, de procedimentos em flagrante, onde estarão as equipes de durante o carnaval. “Reforçamos a Central de Flagrantes para o atendimento das guarnições e montamos um plantão na Barra dos Coqueiros para os quatro dias de Carnaval”, enfatizou a delegada Viviane Pessoa, coordenadora das Delegacias da Capital. Já o coordenador do interior, Jonathas Evangelista, disse que onde houver festa o efetivo policial estará presente. “Em conjunto com as delegacias do interior, as polícias Militar e Civil funcionarão normalmente. Pirambu, Itabaianinha, Neópolis e São Francisco contarão com plantões da Polícia Civil”, concluiu.

O tenente-coronel Fábio Cardoso, diretor operacional do Corpo de Bombeiros, enfatizou o trabalho dos guarda-vidas como planejamento estratégico da corporação. “Do dia 22 ao dia 25 aumentaremos o número de oficiais do corpo de bombeiros no intuito de evitar perdas de vidas”, destacou o oficial. A cobertura vai estar em três áreas principais: Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro na primeira área; Itaporanga D’ajuda e Estância na segunda e Amparo, Telha, Campo do Brito, Canindé do São Francisco e Porto da Folha na terceira região.

Fonte e foto ASN