TÁTICO PRENDE INDIVÍDUOS ARMADOS COM REVÓLVER INSTANTE APÓS ROUBO

22/02/20 - 07:42:27

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, apreendeu nesta sexta-feira (21) uma arma de fogo com supeitos na Farolândia.

Os policiais visualizaram um veículo roubado com as características descritas pelo Ciosp minutos antes. Iniciou a perseguição que finalizou quando os indivíduos perderam o controle do veículo e foram contidos.

Dentro do veículo foi encontrado um revólver. 38 municiada e pertences da vítimas.

Diante do fato, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para providências cabíveis.