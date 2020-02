Acidente envolvendo dois veículos de passeio deixa um morto e cinco feridos no interior

23/02/20 - 07:55:22

Um grave acidente ocorrido na tarde deste sábado (22) na rodovia estadual entre os municípios de Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre, deixou uma pessoa morta e cinco feridos.

As informações passadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), são de que as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e em seguida transferidas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju. Ainda de acordo com o Samu, um homem, de 37 anos, sem queixas, recusou atendimento médico.

As vitimas socorridas foram um homem, de 48 anos, com dor no fêmur e corte na tíbia, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e posteriormente transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe; Menina, de sete anos, com deformidade na coxa esquerda, levada para Nossa Senhora da Glória e em seguida encaminhada para o Huse; Mulher, de 33 anos, com escoriações em várias partes do corpo e encaminhada para o Huse; Mulher, de 22 anos, removida por terceiros, encaminhada ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e depois levada para o Huse; Homem, de 20 anos, removido por uma viatura do município, para local não informado.