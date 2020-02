CONFIANÇA VENCE O FORTALEZA POR 2 A 0 NA 5ª RODADA DA COPA NORDESTE

23/02/20 - 07:22:55

O sábado de carnaval também foi de futebol pela Copa do Nordeste, a equipe do Confiança recebeu na arena Batistão, o time do Fortaleza. O público compareceu para o confronto dos invictos na competição. Aliás, o clube sergipano defendendo a liderança do grupo B e os cearenses do grupo A.

No primeiro tempo uma partida sem muitas emoções. As equipes não produziram o esperado. Na etapa complementar o nível do jogo melhorou e as redes balançaram duas vezes. O atacante Mikael de fora da área acertou um belo chute e abriu o placar. E no finalzinho o meia Ítalo recebeu livre de marcação e ampliou para os donos da casa. Final: Confiança 2×0 Fortaleza.

Com a vitória o Confiança segue na liderança com 13 pontos. Já o Fortaleza cai para a segunda posição do grupo A, com 8 pontos.O Confiança agora volta as suas atenções para o Campeonato Sergipano. No dia 1º de março, próximo domingo, vai receber o Boca Júnior. O Fortaleza tem compromisso internacional pela Sul-Americana. contra o Independente.

Foto: Dienes Celestino

Fonte Ascom FSF