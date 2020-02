Confira a programação carnavalesca para este domingo, 23

23/02/20 - 10:22:57

O domingo de Carnaval continua com muitas atrações na capital e no interior do estado,

Confira a programação

Rasgadinho – Aracaju

– Karla Izabela

– Balança Eu

– Banda Indomada

– Zabumbadores

– Orquestra Rasgadinho

Barra dos Coqueiros

Praia da Costa

12h – Bete Evanne

14h – O Vulto

6h – Tatau do Araketu (arrastão Praia Da Costa – Atalaia Nova)

Praça de Eventos da Atalaia Nova

19h – Welington O Gordinho

21h – Saidy Bamba

23h – Reação

São Cristóvão

Povoado Cantinho do Céu

09h – Bloco Unidos do Cantinho do Céu

Lafaiete Coutinho

09h – Bloco dos Amigos

Tijuquinha

12h – Bloco Alegria (concentração na Igreja do Tijuquinha)

Povoado Rita Cacete

09h30 – Cacetinhas

13h – Bloquinho da Rita

Povoado Cabrita

10h – Gela Guela (concentração no Gela Guela)

Povoado Tinharé

15h – Bloco do Fundico (concentração no Centro Cultural Irmã Dulce)

Centro Histórico

13h – Bloco Morde Fronha

15h – Bloco União e Pastoral do Idoso

15h – Bloco Cordel e Folia

16h – Bloquinho do Fasc

Eduardo Gomes

11h – Borreia

13h – Kengas e Marias (concentração no Campo no Renatão)

14h – Frevorando (concentração na Praça N. Srª do Loreto)

Praça Carnavalesca Dona Zil

16h – Marília Aguiar

18h30 – Oxalufã

Neópolis

Devinho Novaes

Joca (Ex-Banda Mel)

Ultrasamba

** Matinê: Waguinho Rocha

Simão Dias

16h – Arrastão com Art Mania – Bloco das Ninfetas – Concentração em frente ao Ginásio de Esportes

Praça de Eventos

19h – Luizinho Júnior

21h – Free Stylle

Itabaianinha

11h30 – Bloco Volante

16h – Devassas Fantasy

18h – Thu LX

20h – Letícia Soares

22h30 – Selva Branca

01h – Robyssão

Gararu

10h – Bloco Azul e Branco

11h – Banda Valdir.com na Prainha

16h – Bloco Lama e Cia com a Orquestra de Frevo Topa Tudo

21h – Arrastão do bloco Amigos de Gararu com Taty Portella

Praça da Matriz

0h – Amilton Shock e Banda

02h – Som de Paredão e DJ Dendelzinho

04h – Bloco Cacique de Madrugada e Orquestra Frevo Mania

Socorro

Local: Povoado Porto Grande

Horário: A partir das 12h

Orquestra de Frevo

Trakinagem

Culturart

A Justiceira

Local: Conjunto Parque dos Faróis

Horário: A partir das 11h

Orquestra de Frevo

Leva Massa

Swing do Poderoso

MC Bin Laden

Top 7

Local: Povoado São Braz

Horário: A partir das 14h

Orquestra de Frevo

DJ Biel

Sossego em Jah

Axé do Bom

Juninho Moraes

Estância

Centro

Bloco da Macaca

Local: o percurso parte da Igreja Santa Cruz, com destino à Praça Barão do Rio Branco.

Horário: 8h30min

Bloco Paralisou

Local: o percurso parte do bairro Botequim, passando pelo Centro da cidade, em direção ao bairro Santa Cruz.

Horário: 16h:30min

Bloco Infantil da Terra do Nunca

Local: o percurso parte da Avenida Getúlio Vargas (Rua Nova), com destino à frente da Prefeitura Municipal.

Concentração: 16h

Conjunto Albano Franco

Bloco Juntos pela Comunidade

Local: a concentração é na Rua “B” nº 190, e o percurso segue pelas principais ruas, com destino ao ponto de origem.

Horário: 15h

Praia do Abaís – a partir das 12h

– Fabinho do Acordeon e Banda Chinelo Dela

– Gordinho Safado

– Bloco Amigos de Graça (15h)

-Escuderia Samba Clube

– Fabinho Moral

– Lainy Marinhos

Farnaval – a partir das 12h

– Show com Kleidiane Galdino e André Cigano