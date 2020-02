CPTRAN INTENSIFICA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE O CARNAVAL EM ARACAJU

23/02/20 - 06:08:15

O policiamento ostensivo conta com 40 policiais e 10 viaturas equipadas com bafômetro

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) realiza operação durante o período de Carnaval. As ações começaram nessa quinta-feira, 20, e prosseguirá até a quarta-feira de Cinzas. Serão 40 policiais diariamente com 10 viaturas equipadas com bafômetro.

Os policiais militares realizarão durante as festividades carnavalescas um policiamento ostensivo e fiscalização intensa no trânsito, principalmente nas entradas e saídas de Aracaju onde o fluxo de veículos é tem maior intensidade. Em 2019, foram registrados 14 acidentes com vítimas durante o Carnaval, e o intuito do policiamento este ano é evitar acidentes com vítimas fatais.

De acordo com o capitão Aldevan Silveira, neste ano a fiscalização será mais rigorosa. “De janeiro até hoje, 80 pessoas já foram flagradas pela ‘Operação Lei Seca’, então estaremos com todas as viaturas equipadas com bafômetro para inibir esses infratores, de forma que o objetivo é justamente reduzir a quantidade de infrações de trânsito e principalmente de acidentes”.

A operação termina na quarta-feira de Cinzas ao meio dia e será divulgado o balanço das ações realizadas pelo CPTran durante esse período. Os policiais atuaram na fiscalização dos eventos que irá fechar os corredores de trânsito, policiamento ostensivo em Nossa senhora do Socorro, nas praias de Aracaju e Barra dos Coqueiros, e equipes voltadas para fiscalizar as festividades nas cidades de Laranjeiras e Riachuelo.