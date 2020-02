MORRE AOS 62 ANOS O EMPRESÁRIO EDISON JOSÉ DOS SANTOS, NO RIO DE JANEIRO

23/02/20 - 09:07:41

Morreu na tarde deste sábado (23) o empresário Edison José dos Santos, o Edison da Projel, como era conhecido, aos 62 anos.

As informações são de que o empresário curtia férias em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, quando teve um mal súbito.

Edison José dos Santos era proprietário do Makai Resort Aracaju, hotel de luxo localizado no município da Barra dos Coqueiros.

NOTA DE PESAR

Sergipe perdeu, neste sábado, mais que um empresário ou um investidor. Perdeu um visionário. Edison José dos Santos, o Edison da Projel, homem por trás de investimentos como o Makai Resort Aracaju, nos deixou, mas marcou as vidas daqueles que puderam conviver com ele.

É uma notícia inesperada. Edison acreditava em Sergipe, no desenvolvimento do Estado em diversos setores. Como empresário, reconstruiu um equipamento hoteleiro de primeira linha, moderníssimo, sob um investimento inicial de R$ 37 milhões, referência em atendimento e infraestrutura.

Em nome da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, nossos sinceros sentimentos neste momento de dor a familiares, amigos e colaboradores.

Marco Aurélio Pinheiro

Presidente da Acese