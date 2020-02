Morre o ex-prefeito de São Cristóvão Jadiel Campos, 49 anos

23/02/20 - 09:26:14

Morreu na manhã deste domingo (23) o ex-prefeito de São Cristóvão Jadiel Campos, aos 49 anos.

As primeiras informações são de que o ex-prefeito e ex-vereador Jadiel enfrentava um problema na coluna, chegando a passar por uma cirurgia.

Na sexta-feira (21) o estado de saúde de Jadiel se complicou e ele voltou a ser internado e acabou tendo uma infecção pulmonar e complicações, e acabou morrendo na UTI por volta das 6 horas deste domingo no Hospital Cirurgia, em Aracaju.

O velório será no OSAF de São Cristóvão e o sepultamento às 17 horas no cemitério do povoado Rita Cacete.