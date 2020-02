PM REALIZA MAIS UMA ETAPA DA OPERAÇÃO TERMO CIRCUNSTANCIADO

23/02/20 - 06:00:08

Mais de 20 autuações foram registradas

Equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) realizaram mais uma etapa da Operação Termo Circunstanciado de Ocorrência em bairros da Zona Norte de Aracaju. As ações resultaram na apreensão de aparelhagem sonora, mais de 20 autuações e confecção de 16 Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO).

De acordo com estatísticas, os índices de solicitações para atendimento as ocorrências envolvendo a emissão abusiva de ruídos variam entre 40% e 70% dos chamados do Ciosp em toda área da Grande Aracaju.

Dessa forma, o Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC), comandado pelo coronel Neto e pelo tenente-coronel Stênio, elaborou com o comandante do 8º BPM, major Geovânio Feitosa, um projeto denominado Operação Termo Circunstanciado de Ocorrência com a finalidade de atuar no enfrentamento das práticas ilícitas de utilização abusiva de aparelhos de som, os chamados “paredões’ e “sons de mala”.

Durante o período, foram realizadas cinco operações que tiveram início no dia 1º de Fevereiro, deste ano. Desde o início, os policiais atuaram, com prioridade, nos horários e locais de maior incidência dos delitos, como nos Bairros América, Santos Dumont, Cidade Nova, Olaria e Conjunto Bugio.

Dentre os procedimentos realizados, ganham destaques a lavratura do TCO e a autuação de trânsito por utilização abusiva de aparelhos sonoros, prevista no artigo 228 do CTB. No total, 16 termos foram confeccionados e 22 autuações, das quais 12 se referiram à emissão abusiva de ruído por meio de veículo automotor.

Somente na noite dessa sexta-feira, ação resultou na confecção de dois TCO’s, apreensão de dois aparelhos sonoros, abordagens a mais de 50 pessoas e quatro autuações de trânsito, além das abordagens a veículos.

O subcomandante do 8º BPM, capitão Thiago Lemos, comandou os recentes trabalhos e destacou que é importante realizar um enfrentamento qualificado às ocorrências que envolvam a emissão abusiva de ruídos, por ser um ato ilícito e causar um grande desconforto na população.

“O som abusivo, principalmente, em área residencial, atinge, de forma recorrente, um grande número de vítimas, especialmente, pessoas idosas e enfermas”, reforçou o capitão.

Fonte: Ascom PM/SE