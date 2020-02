PMs DO 7º BPM RECUPERAM MOTO ROUBADA A PRENDEM DUPLA SUSPEITA EM LAGARTO

23/02/20 - 07:36:50

Polícias Militares do 7° Batalhão, em Lagarto, durante patrulhamento realizado neste sábado (22) abordaram dois elementos em atitude suspeita em uma moto no conjunto Jardim Campo Novo e ao efetuarem buscas na moto, perceberam que era roubado e estava com o chassi adulterado.

A dupla foi detida e encaminhada para a delegacia e onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

Ainda no sábado, os policiais recuperaram maia uma moto. As informações são de que dois elementos roubaram a moto de cor preta na zona rural de Lagarto.

Segundo o Copom do 7° Batalhão de Lagarto, os elementos assim que visualizaram uma viatura deixaram a moto e sairam correndo pelo mato. Os militares levaram a moto até a delegacia e fizeram a entrega a seu dono.

Com informações e foto do sub-tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM