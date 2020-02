ACIDENTE COM MOTOCICLETA FAZ MAIS DUAS VITIMAS FATAIS E DEIXA UM FERIDO

24/02/20 - 10:31:29

Um acidente registrado no inicio da manhã desta segunda-feira (24) deixou duas pessoas mortas e um ferido no município de Itabaianinha.

As primeiras informações são que uma motocicleta levava três pessoas quando em uma curva, acabou derrapando e caindo. Duas das três pessoas que estavam no moto morreram no local.

Uma terceira pessoa foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto redes sociais

Com informações do radialista Alex Carvalho