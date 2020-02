Bloco dos Estudantes encanta no carnaval na cidade de São Cristóvão

24/02/20 - 05:11:38

O bloco dos estudantes animou as ruas da cidade histórica de São Cristóvão. A festa começou cedo com o concurso de fantasias que encantou a população e os turistas.

Para incentivar a criatividade, o bloco premiou as 5 fantasias mais bonitas presentes no bloco, com o valor de 100 reais para cada ganhador.

Há três anos o Bloco dos Estudantes vem abrilhantando o carnaval sergipano na cidade de São Cristóvão, tornando-se o início de mais uma tradição.

O objetivo maior tem sido trazer educação, ética para que os alunos aprendam a viver em sociedade e possam viver a cultura de fato, pois a cultura é arte e educação.

Os alunos se envolveram com questões de diversos campos da arte: música, desfile, fantasias. Fazendo o estudante aprender além das formalidades, tirando o aluno da sala de aula e levando para um passeio nas ruas históricas de São Cristóvão.

O bloco dos estudantes é uma iniciativa do jovem Nélio Miguel Jr, que afirma: ” São Cristóvão tem o melhor carnaval de Sergipe: um carnaval raiz com muito frevo, muita alegria e paz. E, claro, temos que homenagear a estudantada que merece ter cultura e lazer.”

Estiveram presentes o Deputado Federal Fábio Henrique, a Deputada Estadual Maisa Mitidieri, o vice-prefeito de São Cristóvão Adilson Júnior, o Líder comunitário Betão do Povo, o produtor da banca Calcinha Preta Serginho FM, a presidenta da USES Lizandra Dawany, Jan Vitor ex-presidente da USES, o chefe do cerimonial da SEDUC Almir Garcez e o educador e poeta Artur Farias.

Fonte e foto assessoria