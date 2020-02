Escola de Governo capacita 485 servidores no primeiro bimestre do ano

De acordo com o relatório da Escola de Governo e Administração Pública da Prefeitura de Aracaju (Esgap), somente no mês de fevereiro, 170 servidores participaram de capacitações realizadas ou vinculadas ao órgão. Somados os dois primeiros meses deste ano, já foram realizados cinco cursos e três oficinas, com um público de 478 participantes.

Uma das ações promovidas pela Esgap nesse período foi o curso “Desafios da Gestão Pública”, que aconteceu no último dia 6. Ministrada pela arquiteta e coordenadora do curso de pós-graduação em Gestão Pública e Governança da Universidade Tiradentes, Shirley Dantas, a ação objetivou abordar o assunto dentro de uma perspectiva contemporânea, falando sobre estratégias e ferramentas que contribuem para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos.

Já no dia 13, aconteceu o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras), visando ampliar a comunicação da Prefeitura com os cidadãos. Quem esteve à frente foi a professora Luciana Daltro, que esteve acompanhada da instrutora Laís Helena, ambas pós-graduadas em Libras.

Nos dias 7 e 14, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, a Escola realizou a oficina “Mediação de Conflitos” e o curso “Administração e Gerenciamento”, direcionado aos gerentes de Unidades de Saúde de Aracaju. O objetivo foi qualificar e melhorar a relação desses profissionais com a população. Os encontros foram ministrados, respectivamente, pela especialista em Gestão de Conflitos, Eliza Marques, e pelo coordenador do curso de administração da Universidade Tiradentes, José Walter Santos.

Outro evento realizado pela Esgap, em fevereiro, foi a segunda oficina sobre a Lei de Abuso de Autoridade, direcionada aos Guardas Municipais. O encontro foi organizado pela Guarda Municipal em parceria com a Escola de Governo.

Esgap

Segundo o diretor da Escola Bosco Rolemberg, a Esgap tem se comprometido em exercer seu principal objetivo, que é valorizar e qualificar os servidores da Prefeitura de Aracaju. “Já são mais de 4 mil servidores capacitados, desde quando assumimos a Escola de Governo de Aracaju. Além dos cursos, palestras e oficinas, a gente também tem feito parcerias com diversas instituições de ensino superior, através das quais são ofertadas graduações e pós-graduações com descontos para os servidores municipais, incentivando, desta forma a criatividade e a inovação na gestão pública”, disse.

Fonte e foto assessoria

24/02/20 - 06:53:20