HOMEM É FLAGRADO TENTANDO FURTAR APARELHOS EM UM ÓRGÃO PÚBLICO

24/02/20 - 05:34:36

Um homem foi flagrado e acabou preso na tarde deste domingo (23) tentando furtar aparelhos do prédio do Centro de Referência em Educação Especial (Creese), ligado à Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), localizado no Bairro Suissa, em Aracaju.

A empresa responsável pelo videomonitoramento das unidades da secretaria detectou que o homem invadiu o prédio do Creese e pegava um bebedouro e um aparelho de ar condicionado.

O Núcleo de Segurança Escolar e Polícia Militar foram acionados e ao chegar no local detiveram o homem, que foi levado para a delegacia.

Sistema de vigilância eletrônica da Prefeitura já evitou 114 assaltos a prédios públicos

Composto de 1.977 câmeras instaladas em 159 unidades municipais, o sistema de vigilância eletrônica da Prefeitura de Aracaju, operacionalizado pela Guarda Municipal (GMA), já evitou 114 assaltos a prédios públicos desde o início de sua implantação, em agosto de 2018. O último deles foi há poucos dias, quando um homem invadiu o prédio do Departamento de Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação (Semed).

Foto Marco Vieira