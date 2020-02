MOTORISTA SERGIPANO MORRE EM ACIDENTE NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

24/02/20 - 09:51:09

Um motorista identificado como Willian Ramos, 29 anos, morreu após uma colisão entre uma carreta e um caminhão carregado com óleo no início na tarde deste domingo (23), na BR-267, próximo a Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul.

O motorista que era morador do bairro Inácio Barbosa em Aracaju, estava na carreta carregada com pacotes de biscoitos morreu no local.

O motorista ficou com as pernas presas nas ferragens e não conseguiu sair em tempo e a carreta acabou explodindo. Segundo informações, a mulher e um filho do caminhoneiro estavam no veículo, mas conseguiram se salvar.

O corpo da vitima será trazido para Sergipe e chega em Aracaju na tarde desta terça-feira (25).

Com informações do radialista Sandoval Noticias

Foto: Alvorada Informa (MS)