MULHER E FILHO RESGATADOS APÓS 4 DIAS DE SEQUESTRO EM TOBIAS BARRETO

24/02/20 - 07:21:02

A mulher que havia sido seqüestrada na última quarta-feira (19) pelo ex-companheiro no conjunto Agripino I em Tobias Barreto, foi resgatada neste domingo (23).

O resgate ocorreu no povoado Sambaíba município de Itapicuru, na Bahia, localizado a cerca de 10 Km do local do sequestro.

De posse de uma arma de fogo o sequestrador identificado por Domingos Camilo dos Santos, atirou para cima e conseguiu fugir. Os policiais do 11º BPM de Tobias Barreto foram acionados e saíram em diligência, com o objetivo de efetuar a prisão de Domingos.

A vitima e seu filho de 9 meses, foram encaminhados para a unidade de saúde em Tobias Barreto, e passam bem.