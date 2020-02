Prefeito Padre Inaldo é recebido com carinho pelos foliões socorrenses

24/02/20 - 13:31:16

Esse é o resultado de quem trabalha e aplica o dinheiro público com responsabilidade e honestidade

A recepção ao prefeito de Socorro, Padre Inaldo, não poderia ter sido melhor, neste Carnaval. Abraços, centenas de pedidos para fotos, mensagens de carinho e agradecimento pelo muito que sua administração tem feito não faltaram por parte do povo socorrense.

O prefeito se emocionou com as demonstrações de afeto de adolescentes, jovens e adultos e reafirmou sua disposição de continuar trabalhando com seriedade para melhorar a qualidade de vida da população.

Padre Inaldo fez questão de comparecer a todos os eventos, oficiais, ou não. Foi levar seu apoio e sua palavra de incentivo, desejando a todos um Carnaval de muita paz.

Na oportunidade o gestor lembrou que a Prefeitura investiu o que foi possível para apoiar blocos, arrastões e todos os eventos do gênero, mas sem comprometer o bom andamento da administração. Salário em dia, obras em todo o município e muita assistência social a quem precisa do poder público.

“Estamos investindo no Carnaval, mas com os pés no chão, sem prejudicar setores importantes como saúde, educação, limpeza pública e os demais. Incentivamos as tradições do nosso povo, mas mantemos nosso compromisso e nossa responsabilidade de cuidar da nossa gente!”, disse o prefeito.

Fonte e foto assessoria