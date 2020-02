PREFEITURA INTENSIFICA A FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NA FAIXA LITORÂNEA EM ARACAJU

24/02/20 - 06:44:38

O Carnaval é um período de alta movimentação nas praias de Aracaju. Os moradores da cidade e os visitantes lotam a faixa litorânea da capital e para garantir segurança aos banhistas, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) intensifica a fiscalização da circulação de automóveis e motos na praia, um ato infracional.

Na capital sergipana, o tráfego de veículos na faixa litorânea é proibido desde 1993, quando foi promulgada a Lei Municipal 2.024. O condutor flagrado nesta situação recebe multa de R$130,16, quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pode ter o veículo guinchado. A norma vale para qualquer veículo motorizado, exceto os de serviços de emergência, como Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar, entre outros.

O diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, alerta que há muitos riscos neste tipo de atitude. “A praia é um local onde a pessoa está mais relaxada e distraída e quando há carros, motos e quadriciclos, por exemplo, circulando nesta área, esses banhistas ficam mais vulneráveis e qualquer descuido pode resultar em um grave acidente”, ressalta.

Fiscalização

O combate à circulação de veículos na faixa litorânea de Aracaju se dá através de campanhas educativas promovidas pela SMTT e pela fiscalização dos agentes de trânsito. “Nosso trabalho é permanente, mas se intensifica aos finais de semana e feriados, quando há um maior número de pessoas na praia”, explica Thiago.

A população pode e deve colaborar com a SMTT alertando os amigos e familiares de fora da cidade sobre a proibição e denunciando condutores que estejam cometendo a infração através do telefone 118. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Fonte e foto assessoria