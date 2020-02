São João é divulgado durante o Carnaval em hotéis, bares e restaurantes de Aracaju

24/02/20 - 05:05:01

A ação de marketing de oportunidade promovida pelo Governo de Sergipe, visa estimular os turistas a retornarem para Sergipe no período junino.

O clima dos Festejos Juninos tomou conta dos hotéis, pousadas, bares e restaurantes da capital sergipana no período carnavalesco. A ação que conta com trio pé de serra e dois casais de quadrilheiros caracterizados com roupa de quadrilha, é promovida pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e acontece desde o último sábado (22) e segue até a terça-feira (25). Ou seja, durante todos os dias de carnaval.

A ação de marketing de oportunidade: “Um amor além do carnaval. Venha viver o melhor São João em Sergipe, o País do Forró”, tem o intuito de estimular os turistas que estão curtindo o Carnaval a retornarem no período junino.

A gerente do San Manuel Praia Hotel, Márcia Moraes, enalteceu a inciativa do governo em divulgar os festejos juninos, “A ação da secretaria de Turismo foi maravilhosa. O nosso São João deve continuar sendo divulgado aqui e também fora de Aracaju. É assim que obteremos êxito e uma boa ocupação dos hotéis”, afirmou.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, destacou a importância de divulgar o São João de forma antecipada. “O propósito é aproveitar a presença de turistas que visitam Sergipe durante o Carnaval para convidá-los a retornar ao nosso estado nos festejos juninos. É uma ação de marketing de oportunidade, aproveitando a emoção dessas pessoas ao nos visitar, e estimulando-os a voltarem para Sergipe”, concluiu Sales.

A turista de São Paulo, Naomy Nishi, conta que adorou a ação e o forró, ” Eu adorei, principalmente o forró. O pessoal toca muito, as meninas todas lindas e os rapazes também. Parabéns para todos vocês”, destacou Naomy.

Já o turista baiano, Ricardo Santana, lembrou a tradição de Sergipe em relação ao forró. “Achei uma ação importante, pois Sergipe tem uma tradição de forró, sem contar que é sempre bom divulgar mais uma festa Nordestina. Somos nordestinos e temos que ouvir e valorizar o forró”, frisou Ricardo.

Fonte e foto assessoria