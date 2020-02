Unit analisa possibilidade de aderir à Rede Nacional de Pesquisa

A ideia é que as ações desenvolvidas pela instituição sergipana sejam incorporadas à RNP ainda neste primeiro semestre. Isso representará alcance global para as pesquisas de Sergipe.

Buscando ampliar o escopo da modernização do Grupo Tiradentes, o reitor da Universidade Tiradentes – Unit –, Jouberto Uchôa de Mendonça, juntamente com o Superintendente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo da Silva Nascimento, realizaram visita à Rede Nacional de Pesquisa – RNP – no último dia 18, em Brasília (DF).

O diretor adjunto de Relações Institucionais, Gorgônio Araújo, e a gerente de Relações Institucionais, Cristiane Oliveira apresentaram os trabalhos da Rede aos gestores da instituição sergipana. “Possuímos muitas pesquisas e inovação desenvolvidas pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa; ações voltadas à educação e tecnologia por meio do Tiradentes Innovation Center. Temos ainda variada e expressiva oferta de cursos da Saúde, todos com um elevado grau de modernização, mas que pode ser ampliada com o fortalecimento e estímulo científico que promovam o acesso à informação via modernas plataformas da RNP”, relata professor Jouberto Uchôa.

Conectar a instituição sergipana à RNP significa fazer parte de uma rede com alcance global, de uma plataforma digital que apoia e promove a educação pesquisa e inovação no Brasil. “Proporcionará fortalecimento e agilidade na área de tecnologia, nos cursos EAD, na ampliação da infraestrutura de redes, na pesquisa através da implementação de uma plataforma que integre informações sobre biodiversidade e os ecossistemas brasileiros de diversas fontes nacionais e estrangeiras”, explica Saumíneo Nascimento.

Sobre a possibilidade de a Unit aderir à RNP, o superintendente de Relações Institucionais é otimista. “Ainda estamos em tratativas. Recebemos uma minuta para análise técnica e jurídica. Queremos avançar para firmamos alguma parceria ainda neste primeiro semestre”, afirma.

RNP

A Rede Nacional de Educação e Pesquisa – RNP – é uma rede avançada de alcance nacional para educação superior, pesquisa e inovação. A instituição tem ajudado a trazer a internet para o Brasil, promovendo o uso inovador de Tecnologias da Informação e Comunicação, impulsionando ciência e educação para todos. A missão da Rede é promover o uso inovador de redes avançadas e a rede é interministerial (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministério da Educação, Ministério da Defesa e Ministério da Saúde). A RNP facilita a vida de alunos e professores com serviços que facilitam a vida acadêmica.

