CARRO DE PASSEIO CAPOTA APÓS SER ATINGIDA POR CAMINHONETE NA CONTRA-MÃO

25/02/20 - 09:17:01

Um acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (25) na Rodovia da Indústria, em Nossa Senhora do Socorro e, embora a gravidade, houve apenas danos materiais.

As informações são de que uma caminhonete L 200 de cor preta e placa IAO 5409, seguia na contra mão de direção e bateu na lateral de um carro de passeio que, devido ao impacto, acabou capotando várias vezes.

Os ocupantes do carro foram socorridos e não correm risco de morte. Já os ocupantes da caminhonete fugiram do local sem prestar socorro às vitimas, mas deixar cair o documento do veículo.

Foto grupo de WhatsApp MP2 INFORM