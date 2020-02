Filho tenta matar o próprio pai usando pá e uma faca; homem tenta matar a companheira

25/02/20 - 07:02:11

A segunda-feira de carnaval (24) foi marcada por tentativas de feminicídio e homicídio no interior do estado.

Em Lagarto, um homem de 45 anos foi preso foi preso após policiais militares do 7º BPM serem acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio.

Os militares foram acionados e evitaram que um homem matasse a companheira no bairro Ademar de Barros.

O casal dói levado para a delegacia e o autor da tentativa de Feminicidio foi entregue na delegacia para as providências cabíveis.

Ainda em Lagarto, um elemento foi preso também por policiais do 7º BPM, após tentar matar o próprio pai no assentamento Camilo Torres.

O filho, usando uma pá e uma faca, tentou matar o pai, de 60 anos. Ele foi preso e encaminhado a delegacia de Lagarto.

Com informações e foto do subtenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM