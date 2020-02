GTA ATUA COM VOOS PREVENTIVOS NO CARNAVAL 2020 EM TODO O ESTADO

25/02/20 - 07:14:46

A unidade da SSP está realizando sobrevoos por praias e cidades da capital e do interior do estado

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) também participa das ações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) desenvolvidas para garantir um Carnaval tranquilo em Sergipe. A unidade especializada da SSP vem atuando, com voos preventivos e de patrulhamento, nas localidades onde há uma maior concentração de pessoas em virtude dos festejos carnavalescos na capital e no interior do estado.

O tenente-coronel Fernando Góes Santos, coordenador do GTA, destacou a rapidez do deslocamento da aeronave como essencial para as ações de segurança pública em todo o estado. “Nós tivemos a determinação do secretário da segurança pública para atuarmos no Carnaval 2020. O GTA tem como área de atuação todo o estado de Sergipe. Em função da grande mobilidade do helicóptero nós temos condição de chegar em pouco tempo em qualquer parte do estado”, explicou.

As áreas com o maior foco do trabalho do GTA estão concentradas no litoral do estado, como detalhou o tenente-coronel Fernando Góes Santos. “Nós trabalhamos com voos preventivos da Praia da Caueira até Neópolis, passando por Aracaju, Barra dos Coqueiros, Japaratuba, Pirambu; e abrangendo praias como a da Costa e do Jatobá. Também estamos sobrevoando a cidade de Canindé de São Francisco, por exemplo”, citou.

“O GTA está sobrevoando todas as cidades fazendo o patrulhamento e, se for necessário, atuando de maneira mais incisiva. Toda e qualquer ocorrência que exigir a participação do helicóptero, nós estaremos a postos”, concluiu o tenente-coronel Fernando Góes Santos.

Foto: Jorge Henrique.