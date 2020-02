PEREGRINAÇÃO DE DIVINA PASTORA ACONTECE NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 29

25/02/20 - 06:00:00

Acontece no próximo sábado (29) a peregrinação ao Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Divina Pastora, no município que recebe o nome da santa.

As informações passadas pela Arquidocese de Aracaju, são de que a caminhada penitencial sai do cruzeiro da entrada de Divina Pastora, às 9 horas, com os fieis meditando a Via-Sacra em direção ao santuário, onde haverá a celebração da Santa Missa.

As seis paróquias que integram o Vicariato São Mateus promovem a peregrinação.