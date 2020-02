PMA reforça serviços públicos para melhor atender à população durante o carnaval

25/02/20 - 08:17:00

Para garantir aos aracajuanos e visitantes um carnaval organizado, limpo e seguro a Prefeitura de Aracaju, por meio de órgãos como a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Guarda Municipal (GMA) e Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensificará seu trabalho, garantindo a execução de serviços essenciais durante os quatro dias de festa.

Serviços Urbanos

A Emsurb, por exemplo, destinará 24 equipes de limpeza, com 264 agentes, para intensificar o recolhimento do lixo produzido pela população nos espaços públicos onde houver realização de festejos, previamente autorizados pela Prefeitura. “A Emsurb estará apoiando as manifestações que ocorrem no período de carnaval, com a limpeza antes e após os eventos, a organização de ambulantes e autorização para uso do espaço público. É um trabalho que se soma ao feito por outros órgãos para que a festa ocorra sem transtornos”, explica o presidente da Emsurb, Luiz Roberto.

Os fiscais do órgão também atuarão junto ao comércio de bebidas em garrafas de vidro, que é proibido, de forma a evitar incidentes de segurança. Os serviços de limpeza e coleta domiciliar não sofrerão alterações durante o período. Já o programa Cata Treco voltará a funcionar na segunda-feira, 2 de março.

Ainda preocupada com a paz durante todo o período carnavalesco, a Guarda Municipal estará atuando com reforço da segurança nos terminais de integração, através da Operação Terminal Seguro, contribuindo para a tranquilidade dos foliões que fazem uso do transporte coletivo. Além disso, 370 guardiões vão estar nas ruas, fazendo rondas itinerantes nos diversos blocos. A GMA disponibiliza também o número 153 para atender solicitações e planejar intervenções pedidas pela população.

Trânsito

Na busca por garantir a organização do tráfego, além da segurança e fluidez da festa, a SMTT colocará em serviço 50 agentes de trânsito por dia, distribuídos nos principais percursos, fazendo bloqueio e liberação das vias, além de reforçar as ações de conscientização e fiscalização.

No caso de ocorrências o folião pode contatar o disque trânsito, pelo número 118. No entanto, algumas precauções podem ser tomadas para evitar problemas graves, como aponta o diretor de Trânsito, Thiago Alcântara.

“A SMTT vai atuar nos blocos com maior volume de pessoas, tanto para garantir a integridade de quem estará participando dos eventos quanto da mobilidade urbana da cidade. As orientações aos condutores ao depararem com algum desfile é que tenham paciência, tranquilidade para não haver atropelamentos, e atentem para os locais de estacionamento, respeitando a legislação de trânsito”, garante o diretor.

Caberá à Sema fiscalizar os horários e limites de emissão sonoras, determinadas por Lei, nos blocos que receberam a autorização do órgão. Em caso de perturbação do sossego, o incomodado deverá entrar em contato com a Polícia Militar, através do número 190.

Saúde

As equipes da Rede de Programas de Vigilância Epidemiológica (REPVAS) e da Vigilância Sanitária e Ambiental (REVISA) estarão presentes para a realização da testagem rápida, distribuição de material informativo sobre prevenção à doenças sexualmente transmissíveis, e cedendo 50.000 insumos de prevenção, como camisinhas masculinas e femininas.

Além disso, nos pontos com maior circulação de turistas, para além do Rasgadinho, a Repvas distribuirá panfletos com informações sobre o coronavírus.

Foto Sérgio Silva