Universidade Tiradentes participará de Gincana Científica-Tecnológica MCTIC

25/02/20 - 09:55:52

Em março, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC – completará 35 anos de atividades. Unit foi convidada para evento em Brasília (DF)

A Universidade Tiradentes – Unit – tem atraído o olhar dos maiores players de educação e tecnologia do mundo por conta de seus projetos e investimentos na área. Reconhecida mundialmente pelo programa Google For Education, dessa vez a instituição sergipana foi convidada a apresentar seu case de sucesso na primeira edição da Gincana Científica-Tecnológica MCTIC que acontecerá em 29 de março, na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). A iniciativa é em comemoração ao 35º aniversário do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC.

No último dia 13, o reitor da Unit, professor Jouberto Uchôa, acompanhado pelo superintendente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, convidou o ministro MCTIC Marcos Cesar Pontes para compor a programação em alusão ao Bicentenário de Sergipe da Unit, em julho, com palestra sobre a atuação do órgão para a comunidade sergipana.

O fato de o ministro Marcos Pontes ter sido o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço, além das pesquisas que já realizou em sua carreira profissional e acadêmica, justificam a homenagem que receberá da Unit na ocasião. “A presença do ministro Marcos Cesar Pontes na Universidade Tiradentes e em Sergipe estão em sintonia com as ações do Grupo Tiradentes na promoção da ciência, tecnologia e inovação, especialmente com a atuação acadêmica, com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Grupo, e com o Tiradentes Innovation Center, que é o Centro de Inovação Tecnológica do Grupo Tiradentes. O ministro é um grande entusiasta do conhecimento científico e precisamos falar mais sobre isso aqui em Sergipe”, explica o superintendente Saumíneo Nascimento.

Com a participação da Unit em fóruns e conselhos do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, a instituição sergipana tem buscado contribuir cada vez mais com o desenvolvimento de iniciativas voltadas à pesquisa e inovação.

“Buscamos ampliar e fortalecer nossos vínculos com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, visando elevar os patamares dos indicadores locais de ciência, tecnologia e inovação em suas várias dimensões, pois vislumbra um futuro mais avançado para nossa sociedade local”, conta o reitor, professor Jouberto Uchôa de Mendonça.

Ministro homenageado

O astronauta Marcos Pontes nasceu na cidade paulista de Bauru em 11 de março de 1963. É engenheiro aeronáutico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestre em engenharia de sistemas e piloto de testes de aviões com mais de 2.000 horas de voo em 25 tipos de aeronaves, incluindo F-15 Eagle, F-16 Falcon, F-18 Hornet e Mig-29 Fulcrum.

Membro da turma de 1998 de astronautas da Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), Marcos Pontes é o único brasileiro a ter ido ao espaço. Ele também é o primeiro astronauta profissional a representar oficialmente um país do hemisfério sul no espaço. Pontes realizou a Missão Centenário, em 2006, fruto de uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Agência Espacial Russa (Roscosmos), trabalhando por dez dias na Estação Internacional Espacial (ISS) como especialista de missão, responsável pela manutenção dos sistemas da espaçonave e pela execução de pesquisas científicas escolhidas pela Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Tem vasta experiência como gerente de projetos e gestor de programas, trabalhando em projetos internacionais relevantes no setor aeroespacial em instituições como a Nasa, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa), a Agência Espacial Europeia (Esa) e a empresa Boeing. Possui mais de 30 anos de experiência em gerenciamento de riscos e segurança operacional.

Com formação militar e acadêmica expressiva, Pontes é bacharel em administração pública e atua ainda como embaixador da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), atuando principalmente em programas de desenvolvimento sustentável.

Bicentenário de Sergipe

A Unit está preparando uma vasta programação para celebrar o Bicentenário de Emancipação Política de Sergipe. Além do ministro do MCTCI, Marcos Pontes, o Ouvidor Geral da Presidência da República, Wellington Gontihjo e o representante da Secretaria de Governo da Presidência da República, Vinicius Dantas Damasceno de Araújo, também ministrarão palestra em julho na instituição sergipana.

Fonte e foto assessoria