Bianca Andrade revê cenas com Guilherme no ‘BBB20’ e fala do namorado: ‘Deve ter sido muito ruim’. ‘Depois a gente vai conversar’, afirma influenciadora’

26/02/20 - 14:33:14

Bianca Andrade deixou o BBB20 com 53,09% dos votos em um Paredão contra Felipe e Flayslane. Após a eliminação, a influenciadora participou do Mais Você e, como de costume, tomou café da manhã com os apresentadores Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini. No bate-papo, a ex-sister relembrou e analisou sua participação na casa mais vigiada do Brasil.

Após assistir a um vídeo sobre a formação do Paredão desta semana, a influenciadora se mostrou surpresa com as estratégias de Pyong.

“Eu estava começando a ter ideia dessa loucura toda agora, antes de sair, porque lá dentro você fica com um pouco de medo de ficar julgando. Mas o que eu estava sentindo do Pyong é 5 ou 7 vezes pior do que eu achava. Ele realmente está fazendo tudo que a gente imaginava, mas ele não falava para mim, então não sabia que estava nesse nível.”