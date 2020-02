Carnaval: BPRV registra oito acidentes, cinco pessoas mortas e oito feridos em Sergipe

26/02/20 - 13:04:38

O Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) divulgou nesta quarta-feira (26), o balanço da Operação Carnaval 2020, realizada nas rodovias que cortam o estado de Sergipe. O BPRV registrou oito acidentes de trânsito que deixou um saldo de cinco mortos e cinco feridos.

Durante a operação, os policiais realizaram 556 testes de alcoolemia (bafômetro) e que terminou com 11 condutores flagrados com índice alcoólico acima do permitido pela legislação. Os motoristas tiveram suas carteiras de habilitação (CNH) apreendidas e sofreram sanções administrativas.

60 policiais trabalharam diariamente realizando blitz em pontos estratégicos no interior do estado, nos locais onde havia maior fluxo de pessoas.

Foto BPRV