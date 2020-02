De bermuda e camisa aberta, Léo Santana comanda Arrastão de Quarta de Cinzas em Salvador; Danniel Vieira também puxou trio

26/02/20 - 14:38:08

Uma multidão lotou mais uma vez a orla dos bairros da Barra e Ondina para se despedir do carnaval de Salvador no tradicional Arrastão, realizado nesta Quarta-Feira de Cinzas, 26 de fevereiro.

Por volta das 10h, Léo começou a festa, e pouco após as 12h ele já estava no ponto final do Arrastão, no bairro de Ondina. Em seguida veio Danniel Vieira.