IFS realiza inscrição para professor substituto até sexta-feira, 28

26/02/20 - 09:46:19

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) realiza o processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos em Licenciatura em Biologia (uma vaga), Licenciatura em Letras – Inglês (uma vaga), e Licenciatura em Matemática (duas vagas).

Para participar o candidato deve efetuar a sua inscrição presencialmente ou enviar um representante legal até a sexta-feira, 28 de fevereiro, exceto aos finais de semana e feriados, em horário previsto no edital. Confira o Edital

Para se inscrever, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50 (a ser retirada no Sistema Siafi (ver descrição abaixo), e levar seu comprovante à reitoria do IFS (Coordenação de Seleção e Contratos, localizada na Avenida Jorge Amado, 1551, 1º Andar, Loteamento Garcia, Bairro Jardins) juntamente com a ficha de inscrição preenchida e o currículo com toda a documentação e comprovação exigida. É imprescindível que o candidato leia atentamente o edital e cumpra os requisitos para que a inscrição seja efetivada.

Provas

A seleção dos professores ocorrerá por meio de prova de títulos, através do currículo e comprovação anexada. Eles serão analisados por uma comissão examinadora composta por três membros, podendo ser servidores do IFS e/ou de outras Instituições de Ensino. A prova de títulos terá caráter eliminatório e classificatório, valerá cem pontos e obedecerá aos critérios estabelecidos no anexo V do edital.

Local da inscrição: CSC/PROGEP do IFS – Prédio da Reitoria – Localizada na Avenida Jorge Amado, nº 1551, 1º andar, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/ SE.

Pagamento da taxa de inscrição: Gerar um Guia de Recolhimento da União em https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp#ug, para ara a Unidade Gestora Favorecida: UG 158134, Gestão 26423, Recolhimento código: 28883-7, número de referência: 201710.

Fonte: Ascom IFS