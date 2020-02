Inscrições para o processo seletivo do Senar/SE encerram nesta quarta-feira, 26

26/02/20 - 09:55:04

As inscrições para o processo seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Sergipe encerram nesta quarta-feira, 26. Serão ofertadas cinco vagas em diversas áreas.

O processo seletivo será realizado em três etapas: prova objetiva, análise curricular e entrevista. As contratações regem-se pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O Senar/SE oferece, além do salário, vale transporte e plano de saúde/odontológico.

As vagas são para os cargos de Analista I (Contabilidade, Economia, Administração e/ ou Agronegócio), Analista I (contador), Analista I (suporte em TI), assistente administrativo (nível médio) e auxiliar de serviços gerais (nível fundamental). O salário varia de R$ 1.088,57 a R$ 2.853,93. O Senar também oferece vale transporte e plano de saúde/odontológico.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo. O canal de comunicação exclusivo entre os candidatos e a banca ICNA será o email: [email protected].

Por Adriana Freitas