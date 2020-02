Mais de 500 documentos perdidos estão nos Correios centro

26/02/20 - 17:00:21

Agência Central dos Correios, informa que está com 537 documentos que foram perdidos em Sergipe.

As pessoas que perderam os documentos podem retirá-los na agência central dos Correios, localizada no Calçadão da rua Laranjeiras, 229, no centro de Aracaju.

531 documentos, entre Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira de identidade (RG), carteiras de trabalho, certidões de nascimento, registros profissionais, passaportes, carteiras de estudante, documentos de veículo e títulos de eleitor se encontram à disposição de seus donos.

Os documentos ficam à disposição nos Correios pelo prazo de 60 dias corridos, contados a partir da data de recebimento na unidade.

As consultas no Achados e Perdidos podem ser feitas através do site da empresa ou pelos telefones 3003 0100 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 725 7282 (Demais localidades).

A retirada

Apresentar outro documento oficial com foto ou apresentar boletim de ocorrência (original e cópia);

Somente pais ou responsáveis podem resgatar documentos de menores de 18 anos (apresentar documento de identidade e boletim de ocorrência).