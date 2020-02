PM PRENDE TRÊS HOMENS EM FLAGRANTE COM DROGAS NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU

26/02/20 - 05:51:55

Policiais do Batalhão de Choque realizaram abordagens nesta terça-feira (25) no município de Pirambu, e flagraram dois homens com drogas e outros objetos ilícitos.

As informações passadas pela polícia são de que um deles apresentava comportamento suspeito e ao ser revistado foram encontrados nove pinos de uma substância análoga a cocaína. Ele disse a polícia que comprou a droga por 100 reais.

O segundo caso chegou através de uma denúncia de um folião. Os policiais identificaram os suspeitos, que usavam pochetes com um revólver calibre 38 e seis munições intactas, seis pinos com substância análoga a cocaína, papelotes com substância análoga a maconha, duas carteiras, um telefone celular, uma corrente e um relógio.

Foto PM/SE