Prefeitura oferta preparação para corrida em polo da Academia da Cidade

Há 15 anos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), oferta, de forma gratuita, o Programa Academia da Cidade. Ao longo desse período, o projeto foi expandido, sobretudo nos últimos três anos, período em que chegou a 26 polos, agregando mais atividades, como a formação recente de um clube de corrida

A ideia é oferecer um treinamento específico para quem quer começar a correr ou já corre e busca uma orientação para obter um melhor rendimento. O clube de corrida da Academia da Cidade é gratuito e já está em curso desde o ano passado.

Segundo o professor responsável pelo treinamento, Robson de Campos Vaqueiro, a nova modalidade do projeto consiste em um circuito de treinamento preparatório para a corrida, atividade que exige resistência muscular, coordenação e uma preparação cardiorrespiratória também.

“O que a gente tenta fazer aqui é preparar o corpo para essa pancada mais forte da corrida”, ressalta Robson. De acordo com o professor, a ideia é tentar trazer o que vai acontecer durante uma corrida para a realidade nos treinos, utilizando aparelhos de subida e descida, exercícios de fortalecimento de membros inferiores, etc.

“A proposta é trabalhar saúde, e não apenas performance”, destaca. “O público procura a Academia da Cidade porque ela já tem uma referência de 15 anos. Quem conhece, tem procurado também uma orientação para correr, porque muitas pessoas começaram a fazer corrida, mas sem orientação profissional”, acrescenta o professor.

“A função que eu entendo da Academia da Cidade enquanto clube de corrida é justamente melhorar a atividade do usuário que já a pratica há algum tempo”, completa. Com essa orientação profissional, além de melhorar os rendimentos, o atleta também evita lesões e melhora a pisada, por exemplo.

“Nós temos um grupo de 17 pessoas que tem a proposta de melhorar a qualidade de vida e até a produção de trabalho, porque o bem-estar físico influencia no rendimento profissional. Também temos uma turma só de senhoras de 60 e 70 anos que resolveram começar a correr”, comenta.

Os treinos do clube de corrida da Academia da Cidade são diários e ocorrem no calçadão da Treze, das 18h às 19h. Segundo Robson Vaqueiro, trata-se de uma orientação específica. “A pessoa me procura e diz o que quer, então eu faço um programa estabelecido na necessidade do usuário. Mas é uma preparação para corridas de forma geral”, resume.

A farmacêutica Helena Alves dos Santos é uma das alunas da Academia da Cidade. Ela já corria há cerca de três anos, mas só agora, depois do acompanhamento do professor Robson, conseguiu melhorar o rendimento. “Eu sempre tentava e não conseguia ter uma boa quilometragem, fazia 3 km morrendo e nunca chegava aos 4. Uma colega começou a treinar aqui, me indicou e, com os exercícios, já faço 5 km”, comemora Helena.

Maria Helena vai participar da Corrida Cidade de Aracaju e vê o treinamento como um diferencial. “É muito importante cuidar da saúde, física e mental, e ter esse acompanhamento gratuito é muito bom. O professor Robson é ótimo, e a iniciativa da Prefeitura de disponibilizar o serviço, também”, complementa.

A advogada Jéssica Guimarães também está fazendo o treinamento específico para corridas. Ela iniciou na atividade com o professor da Academia da Cidade e vem melhorando os resultados. “Ele mesmo me convidou e fez um treino específico para mim, o que é um estímulo importante. Tanto que me inscrevi para a Corrida Cidade de Aracaju”, comenta Jéssica.

“A expectativa, agora, é de continuar melhorando. Antes eu não conseguia dar três voltas e agora já faço num tempo bom. Faço em maia hora o que fazia em uma hora e meia, então realmente é um treino que apresenta resultados. Aconselho muito a quem tenha interesse nesse tipo de atividade”, reforça Jéssica.

26/02/20 - 10:29:06