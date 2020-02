Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Unit abre edital de disciplinas especiais

26/02/20 - 13:13:16

O edital segue até o dia 06 de março e as inscrições são realizadas no Campus Aracaju Farolândia

O Programa de Pós-Graduação em Educação – PPED – da Universidade Tiradentes está com inscrições abertas para alunos especiais em disciplinas oferecidas no primeiro semestre de 2020. O processo seletivo segue até o dia 06 de março e as inscrições são realizadas no Campus Aracaju Farolândia da Unit.

O Programa da Unit, conceito 5 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), foi considerado o melhor programa stricto sensu em Educação do Norte-Nordeste entre as instituições de ensino particulares.

Para o edital 2020.1 serão ofertadas 20 vagas para alunos especiais em disciplinas como Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos da Pesquisa, História da Educação, Metodologia da Pesquisa em Educação e Tópicos Especiais em Educação: Educação e Cibercultura.

Considera-se aluno especial aquele que, sendo portador de diploma de graduação, requerer sua matrícula em uma disciplina isolada do Curso de Mestrado em Educação, ou, sendo portador do Diploma de Mestrado em Educação ou áreas afins, requerer sua matrícula em uma disciplina isolada do Doutorado em Educação dentro das vagas ofertadas em Edital, sendo-lhe permitido cumprir no máximo uma disciplina por processo seletivo.

O candidato pode cursar apenas uma disciplina como aluno especial do Programa de Pós-Graduação em Educação. O resultado final da chamada será divulgado através do Portal UNIT, no dia 09 de março de 2020.

Mais informações sobre o edital, clique aqui.

Da assessoria