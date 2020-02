Salve-se Quem Puder- Alexia fica arrasada ao ver Zezinho beijando Bel. O caipira tenta fazer ciúmes na atriz ao vê-la saindo do sobrado com Kyra

Bel (Dandara Mariana) não perde a chance de dar algumas investidas em Zezinho (João Baldasserini). Os dois vão ao cinema juntos e na volta para casa, ela tenta ficar mais próxima do filho de Ermelinda (Grace Gianoukas). O caipira, que é encantado por Alexia (Deborah Secco), não dá muita bola para ela, até que vê a atriz saindo do sobrado. O que ele faz? Tasca um beijo em Bel para deixar Alexia com ciúmes. E ela fica arrasada ao ver a cena…