SES orienta sergipanos que viajaram a países em que sofrem com epidemia de Coronavirus

26/02/20 - 18:09:44

A Secretaria do Estado da Saúde emitiu nesta quarta-feira (26) um comunicado em razão do primeiro caso confirmado de Coronavírus (Covid-19) no Brasil. A SES orienta as pessoas que viajaram para os seguintes países: China, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Coreia do Sul, Coréia do Norte, Itália, Irã, Japão, Vietnã, Tailândia, Singapura, Camboja e Malásia, que informem a Secretaria de Saúde do seu município assim que retornar, para receber as orientações necessárias.

Se não tinham os sintomas como febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, entre outros), mas esteve em alguns destes países dentro do prazo de 14 dias, e passou a apresentar os sintomas, entre em contato com a Secretaria de Saúde do seu município

ou a unidade de saúde de sua referência para receber as devidas orientações.

A Secretaria de Estado da Saúde informa que não recebeu notificação de casos suspeitos de coronavírus em Sergipe e orienta a população a seguir algumas recomendações, como: Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas; Realizar lavagem frequente das mãos; Utilizar lenço descartável para higiene nasal; Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; e Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

Qualquer dúvida pode entrar em contato com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) através do número 0800 282 282 2