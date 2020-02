SHOPPINGs DE ARACAJU REAJUSTAM O VALOR DO PREÇO DOS ESTACIONAMENTOS EM 20%

26/02/20 - 15:46:19

Desde o final da semana passada que os clientes dos shoppings Riomar e Jardins, em Aracaju, foram surpreendidos com o anuncio do reajuste do estacionamento. A pertir de agora, terão que pagar mais caro para estacionar seus veículos enquanto fazem suas compras.

Na semana passada, o valor cobrado por hora para cada de um automóvel estacionado era de R$ 2,50, e a partir de agora terão que pagar R$ 3, mantendo a gratuidade dos vinte minutos iniciais. J

Enquanto isso, valor cobrado para estacionar motocicletas não sofreu alteração e permanece R$ 1,50 (por hora).

Nas redes sociais as reclamações são muitas e vários proprietários de veículos alegam que não foram avisados e que foram pegos de surpresa.

A assessoria dos shoppings informou que o reajuste acompanha a elevação dos custos operacionais e os investimentos em tecnologia e infraestrutura durante o ano.