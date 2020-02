Trânsito volta a ser alterado em avenidas de Aracaju a partir desta quarta-feira

26/02/20 - 08:44:08

O trânsito nas avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva, Augusto Franco e Barão de Maruim, em Aracaju, volta a ser alterado a partir desta quarta-feira (26), em virtudes das obras de recapeamento.

Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nos locais em obras para orientar os condutores e efetuar os desvios necessários.

Corredor Hermes Fontes

As obras deste corredor continuam concentradas em três importantes avenidas da cidade. Na Hermes Fontes, a obra está no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas), no trecho entre as avenidas Edelzio Vieira de Melo e Desembargador Maynard; no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro) está formado um binário para a circulação dos veículos.

Na avenida Adélia Franco, a obra permanece no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro), no trecho entre a rua Manoel de Oliveira Martins e a avenida Marieta Leite; o trânsito está sendo desviado, e no sentido Sul permanece sem interdições.

Na avenida José Carlos Silva, a obra continua no sentido Sul (Centro/Orlando Dantas), no trecho entre o antigo retorno próximo à rua João Batista Machado e a rotatória de acesso ao conjunto Orlando Dantas; o trânsito está em sistema de binário no sentido contrário da via.

Corredor Augusto Franco

A obra deste corredor já está em fase de conclusão. O trabalho de construção da nova ciclovia da avenida Augusto Franco continua concentrado no sentido Sul (Centro/Santa Maria), no trecho entre as avenidas Nestor Sampaio e Tancredo Neves. Outra equipe estará atuando na recuperação do meio-fio no trecho entre a rua Mariano Salmeron e a avenida Tancredo Neves.

Avenida Barão de Maruim

A partir das 8h até às 17h, as equipes estarão trabalhando do cruzamento da via com a Hermes Fontes até a Ivo do Prado. Assim, o tráfego de veículos estará em meia pista nesse trecho.